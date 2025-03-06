İBB Başkanı İmamoğlu, Sahte Diploma İddiaları İçin Adliyeye Geldi - Son Dakika
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Politika

İBB Başkanı İmamoğlu, Sahte Diploma İddiaları İçin Adliyeye Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye gitti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

06.03.2025 16:54  Güncelleme: 18:26
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan başlatılan soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki ifade işlemi tamamlanan İmamoğlu, adliyeden ayrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. 26 Şubat'ta ifade vermesi için savcılığa çağırılan İmamoğlu, kamu görevi nedeniyle ifadeye gelemeyeceğini belirterek mazeret dilekçesi sunmuştu. Savcılığın ifade vermesi için bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İBB Başkanı İmamoğlu savcılıktaki ifade işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB Başkanı İmamoğlu, Sahte Diploma İddiaları İçin Adliyeye Geldi - Son Dakika

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