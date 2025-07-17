İBB Ulaşım Krizi: Yatırım Eksikliği ve İstikamet Sapması

AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul'daki ulaşım krizinin verilerle kanıtlandığını belirterek, "Bu yalnızca bir yatırım eksikliği değil, bir istikamet sapmasıdır. Ödeneğin yalnızca yüzde 3,66'sı fiilen İstanbul için kullanıldı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu yapıldı. Oturumda söz alan AK Parti İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul'un güncel ulaşım verilerini ortaya koyarak, mevcut İBB yönetimini sert bir dille eleştirdi. Eroğlu, 2020-2024 yılları arasında İBB bütçesinin 427 milyar TL olduğunu, bunun sadece yüzde 10,6'sının Ulaşım Daire Başkanlığı'na ayrıldığını vurguladı. Ancak ulaşım yatırımlarında ayrılan ödeneğin yalnızca yüzde 3,66'sının fiilen İstanbul için kullanıldığını ifade eden Eroğlu, "Bu, sadece planlama değil, uygulamada da ciddi bir zafiyet olduğunu ortaya koyuyor. Raylı sistemlerdeki yatırım gerçekleşme oranı da yüzde 26'lık bir sapmayla hedeften uzak kaldı" dedi.

"Sıfırdan yapılmış tek bir metro hattı dahi yok"

Eroğlu, İBB'nin raylı sistem yatırımlarına da değinerek, "2020-2024 arasında hizmete açıldığı ifade edilen 47 km'lik metro hattı, büyük oranda önceki dönemlerde projelendirilmiş ve fiziki gerçekleşmesi büyük ölçüde tamamlanmış hatlar. Bu dönemde sıfırdan başlanıp bitirilen tek bir metro hattı yoktur. Ayrıca 2019 seçimlerinde vaat edilen 630 kilometrelik yeni metro sözü, yalnızca 18 kilometrelik bir tamamlanmayla karşılık buldu. Bu sadece bir vaadin yerine getirilememesi değil, şehir planlamasında bir inandırıcılık krizidir" şeklinde konuştu.

"Tanıtım bütçesi, ulaşım yatırımlarını solladı"

Tanıtım ve etkinlik harcamalarına ayrılan bütçeyi de eleştiren Eroğlu, "2020-2024 arasında tanıtım, organizasyon ve etkinliklere ayrılan 16,3 milyar TL'lik bütçe, Ulaşım Daire Başkanlığı'nın yatırım bütçesinin yüzde 109'una denk geliyor. İstanbul'un trafiğini rahatlatacak altyapıya değil, algı yönetimine yatırım yapılmıştır" diye konuştu.

"Ulaşıma değil, görünürlüğe yatırım yapıldı"

İBB yönetiminin seçim vaatlerini hatırlatan Eroğlu, "Megabüs yapılacaktı, yapılmadı. Yeni tüneller yapılacaktı, hedef '3 kilometre' idi ama sıfır kilometre tünel yapıldı. Denizaltı ulaşımı için yatırım yapılacaktı ama bir adım atılmadı. Ulaşım ucuzlatılacaktı ama yüzde 500'e yakın zam yapıldı" diyerek birçok vaadin yerine getirilmediğini söyledi.

"Bu yalnızca ulaşım değil, yönetim krizidir"

Eroğlu, "İstanbul'un ulaşım krizinin temelinde yalnızca bir yatırım eksikliği değil, bir istikamet sapması vardır. İBB yönetimi İstanbul'u bir hizmet alanı değil, siyasi sıçrama tahtası olarak görüyor. İstanbul'un istikametini İstanbul'a çevirelim. Bütçedeki öncelikleri değiştirelim. Ulaşıma ayrılan payı artırmakla kalmayalım, gerçekten yatırım yapalım. İstanbul'un geleceği için yarın değil, hemen şimdi adım atalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL