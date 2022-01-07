Üye Girişi
İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi - Son Dakika

İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi

07.01.2022 00:54

İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırılmasına ilişkin özel teftiş başlatmasına CHP'den karşı atak geldi. CHP, belediyelere olası soruşturma durumlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan 9 maddelik metin gönderdi. Bunlar arasında, bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulmasına izin verilmemesi de bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı özel teftişin ardından müfettişlerin belediyedeki incelemeleri başladı. Bu gelişmenin ardından CHP'de konuyla ilgili birtakım çalışmalar yaptı. Partiden belediyelere olası soruşturma durumlarında ne yapmaları gerektiğini anlatan 9 maddelik bir metin gönderildi.

"SORUŞTURMA HABERİ ALINIR ALINMAZ BİLGİ VERMELERİNİ İSTEDİK"

Anka'nın haberine göre; konuyla ilgili açıklama yapan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Toplantıda halkın iradesiyle görev yapan belediye başkanlıklarımıza yönelik hukuk dışı girişimleri kapsamlı olarak değerlendirdik. Belediyelerimizi her türlü olumsuz sürece hazırlayan bir planlama oluşturduk. Hukuksuz soruşturmalar sırasında hangi aşamada nelere müdahale edeceğimize yönelik görevlendirmelerimizi yaptık. Toplantımızda, belediyelerimizin olası bir soruşturma sırasında atacağı adımlara ilişkin olarak da 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladık. Bu metni tüm belediye başkanlarımıza gönderdik. Yazıda, belediye başkanlarımızdan, soruşturma haberi alınır alınmaz Genel Merkez'e, Belediye Hukuk Komisyonu'na ve il başkanlarına hemen bilgi vermelerini istedik." ifadelerini kullandı.

"CİHAZLARA EL KOYULAMAYACAĞINI BELİRTTİK"

Seyit Torun, "Ayrıca soruşturmalar sırasında avukatların hazır bulundurulmasını, avukatlar olmadan hiçbir işleme başlanmaması gerektiğini vurguladık. Yasa gereği bilgisayarlara ya da sabit disklere el konulamayacağını, el konulması halinde ise cihazların bir kopyasının alınması gerektiğini belirttik. Belediyelerimizi seçimle yenemeyenlerin hukuksuzluktan medet umduklarının farkındayız. Buna heves edenler, karşılarında, Genel Başkanı'ndan her bir üyesine kadar kenetlenmiş, sırtını halkın iradesine dayamış, topyekûn bir mücadele bulacaklar. Belediyelerimizin hakkını hukukunu korumak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Milletin iradesiyle görevini yapan belediye başkanlarımıza yönelik hiçbir adaletsizliğe sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

YORUMLAR
500

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Seyit Torun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi - Son Dakika


Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42
İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı İç çamaşırı giymeyen Buket Aydın kendini sansürledi, arkadaşı açık açık paylaştı         
14:24
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
01:08 Beşiktaş'ta korona vakaları yükseliyor! Önder Karaveli ve 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
00:57 Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi
00:56 Rasim Ozan Kütahyalı'dan 2023 seçimleriyle ilgili gündem olacak yorum: Kaos olacağını hepimiz biliyoruz
00:54 İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi
00:12 Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
00:10 Demet Akalın'dan eğlenceli paylaşım! Kızı ile babası Okan Kurt'un halayda "düz duvara tırmanma" akımını yayınladı
23:41 İntihar eden çocuk gelinin erkek kardeşi de canına kıydı! Arkasında da acı bir ayrıntı bıraktı
23:32 Türkiye'nin savaş uçağı işte böyle olacak! Tanıtımı yayınlandı
22:49 Kimlik kartına e-imza yüklenmesi, 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacak
22:42 Yılbaşı gecesinde 1 kişinin başından vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili polis memuru tutuklandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 01:26:23. #1.12#
SON DAKİKA: İBB'ye başlatılan teftişten sonra CHP harekete geçti! 9 maddelik yol haritası belirlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement