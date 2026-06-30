İbiş'ten Özel'e Gençlik Tepkisi - Son Dakika
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İbiş'ten Özel'e Gençlik Tepkisi

30.06.2026 18:37
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İbiş, Özel'in AK Gençlik eleştirilerine yanıt vererek gençliği öz güven nesli olarak tanımladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin, "Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz." ifadelerini kullandı.

İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'in, TBMM Grup Toplantısı'nda AK Gençlik ile ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özel'in AK Gençlik üzerinden siyaset üretme çabasının rutin hale geldiğini belirten İbiş, "Uykuları kaçıyor, kendilerine gelemiyorlar, şirazeleri bozuldu. Gözlerini kapatıyor, uykusundan 'Bir Gençlik Şöleni'ni sayıklayarak uyanıyor. Ne o görüntü akıllarından çıkıyor ne o kalabalıklar. Tam 45 gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in "ülkenin gençliğine, kendi ipini elinde tutan patronlarının Avrupa hayalini anlattığını" ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini tanımıyor. TEKNOFEST kuşağı nedir bilmiyor. KAAN nedir, Bayraktar nedir, TCG Anadolu nedir bilmiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen, yaşayan, çalışan, üreten, kendi idealini, kendi davasını ortaya koyan bir gençliğin var olduğuna inanmıyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu... Boşuna uğraşmayın. Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. İşte tam da farkımız budur. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz."

Kaynak: AA

Politika, Gençlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İbiş'ten Özel'e Gençlik Tepkisi - Son Dakika

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