İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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Politika

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de Bayram Namazı Kıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Sahil Camisi'nde bayram namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Turan, daha sonra Kaymakamlıkça düzenlenen kahvaltı programına katıldı. Turan'a, Lapseki Kaymakamı, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer siyasi temsilciler de eşlik etti.

16.06.2024 08:07
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bayram namazını Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Sahil Camisi'nde kıldı.

Turan, Sahil Camisi'ndeki namazın ardından çıkışta vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Turan ve beraberindekiler daha sonra Kaymakamlıkça düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Turan'a, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Koç, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen, İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Yakup Uzun ve önceki dönem Lapseki Belediye Bakanı Eyüp Yılmaz da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Lapseki'de Bayram Namazı Kıldı - Son Dakika
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