İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB binasında yakalanan teröristle ilgili açıklama - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB binasında yakalanan teröristle ilgili açıklama

28.04.2022 11:59
İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB binasında yakalanan teröristle ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, terör örgütü PKK mensubu Şafak Duran'ın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yakalanarak gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, terör örgütü PKK mensubu Şafak Duran'ın dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yakalanarak gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İnce paylaşımında, "Günaydın fondaş olan medya. Sıradan bir gün, sıradan haberler. PKK terör örgütü eğitim sonu 'yemin töreninde' elinde 'gururla' örgüt kimliği ve kalaşnikofuyla fotoğrafı ortaya çıkan bir teröristin İBB çalışanı olabilmesi kadar sıradan. Ne de olsa ekmek kapısı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Terör, Medya, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den İBB binasında yakalanan teröristle ilgili açıklama - Son Dakika


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