İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'deki Sokak Hayvanları Bakım Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'deki Sokak Hayvanları Bakım Evi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde\'deki Sokak Hayvanları Bakım Evi\'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, hayvanlar için güvenilir barınma ortamlarının sağlanacağını duyurdu. 51 ilde sokak hayvanları için yeni doğal yaşam alanları oluşturulacak.

04.04.2025 14:11  Güncelleme: 14:20
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, "Hayvanlarımızın güvenilir ortamda barınmaları için gerekli önlemleri alacağız" dedi.

Ziyaretine ilk olarak Niğde Valiliği ile başlayan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, ziyaret defterini imzaladı ardından Vali Cahit Çelik'ten kentteki çalışmalar hakkında ilgili bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Niğde Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçen Sağlam, burada incelemelerde bulunarak barınak yetkililerinden bilgi aldı.

5199 sayılı yasanın uygulanması için yerinde inceleme yaptıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu barınağı gördükten sonra başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece modern, hijyenik ortamı olan bir barınağımız var. Valiliğimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde, 50 dönümlük yeni bir barınak yapmayla ilgili çalışmaları da başlattık. En kısa zamanda bir yeni barınağımız daha olacak."

"Başıboş hayvanların vatandaşlarımıza eziyet etmesine müsaade etmeyeceğiz ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz"

51 ilde sokak hayvanları için yapılacak 50 dönümlük doğal yaşam alanlarının arazi tahsislerinin yapıldığını söyleyen Sağlam, proje ile hem vatandaşı koruyacak hem de sokak hayvanlarının güvenilir doğal ortamlarında yaşamalarının sağlanacağını ifade etti. Sağlam, "Biz vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak zorundayız. Başıboş hayvanların vatandaşlarımıza eziyet etmesine, yaralanmasına hatta maalesef öldürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bununla ilgili gerekli önlemler alacağız. Ancak hayvanlarımızı da sahipleneceğiz. Hayvanlarımızın da güvenilir, hijyenik bir ortamda barınmaları için gerekli olan önlemler de alacağız. İçişleri Bakanlığı olarak 51 ilimizde bu çalışmaları başlattık. Şu anda en az 50 dönüm olmak üzere 51 ilin tamamında yer tahsisi yapıldı. Bunları yaptığımız zaman da biz hayvanlarımızı güvenli ve doğal bir ortamda yaşamlarını sağlamaları için gerekli önlemleri almış olacağız. Niğde'de gördüğüm bu barınaktan da etkilendim. Emsal olabilecek bir barınak hayata geçirilmiş. Bundan sonraki barınaklarımızın daha da üstünde olması için bir çaba içinde olacağız" dedi.

Hayvan barınağı ziyaretinin ardından Niğde Belediyesi'ne geçen Mehmet Sağlam, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den şehirde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Sağlam, Niğde'deki temaslarının ardından Bor ilçesine hareket etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Niğde'deki Sokak Hayvanları Bakım Evi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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