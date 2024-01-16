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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık bürokratları ve tüm illerin göç müdürleriyle gerçekleştirdikleri 'İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı' hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, düzensiz göçle mücadeledeki temel stratejinin dört aşamadan oluştuğunu belirtti ve toplantıdan görüntülere de yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı
16.01.2024 - 15:41,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık bürokratları ve tüm illerin göç müdürleriyle "İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel stratejinin "sorunun kaynak ülkelerde çözümü", "etkili sınır güvenlik tedbirleri", "ülke içinde etkin tespit ve yakalama", "hukuki temelde kalarak hızlı işleyen sınır dışı süreçlerinin tesisi olarak" dört aşamadan oluştuğunu ifade eden Yerlikaya, paylaşımında toplantıdan görüntülere de yer verdi.

Kaynak: AA
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