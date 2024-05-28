Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşti. Görüşmenin nezaket ziyareti olduğu ve Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Yaklaşık 1 saat süren görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gerçekleşti. - ANKARA