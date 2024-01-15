İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit ailelerini ziyaret etti ve inşaat çalışmalarını denetledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve Müslim Özdemir'in acılı ailelerini ziyaret ederek, kentte bir dizi temaslarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, şehitlerin baba ocaklarına ziyaretlerinin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu bölgesinde yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Devam eden inşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Yerlikaya, örnek daireleri de gezdi.

Yerlikaya, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş Valiliği'ne geçen Bakan Yerlikaya, temaslarının ardından şehirden ayrıldı. - KAHRAMANMARAŞ