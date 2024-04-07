İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "MAHZEN-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 21 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında 21 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.
Yerlikaya paylaşımında 1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütünün çökertildiğini hatırlattı.
Yerlikaya paylaşımında "Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep'te 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı: 'Canık Çetesi' çökertildi, 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-26 Operasyonlarında elebaşı Ahmet Canık'ın da bulunduğu 20 kişinin tutuklandığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Yerlikaya, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını ve adalete teslim edeceklerini vurguladı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.
31 Mart seçimlerinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla kazandığı belediyelerin girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.
CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu "Bir genel başkanın, parti aleyhine çalışması akıl dışı bir şey. Bu biraz önyargılardan kaynaklanan veya AK Parti'nin trolleri tarafından yapılan bir çalışma diye söyleyebilirim. Yoksa aklı başında olan birisi bilir ki CHP'liler kendi partililerinin başarısı için çalışırlar" dedi.
CHP, MHP ve AK Parti'nin 31 Mart'ta kıyasıya yarıştığı Kütahya'da MHP'nin itirazı sonrası geçersiz oyların yeniden sayılması kararı verilirken oy sayımı sonrasında da sonuç değişmedi. CHP adayı Eyüp Kahveci 571 oy farkla seçimi ilk sırada tamamlamış oldu.
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