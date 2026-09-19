İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı:

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- "Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz Terörsüz Türkiye'dir" "Bu hedef, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedeflerinin Terörsüz Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Bu hedef, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazilik, ömür boyu taşınan bir şeref nişanıdır. Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canını ortaya koyan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebelerden biri, gazilik ise ömür boyu taşınan mukaddes bir şeref nişanıdır. Gazilik, 'Vatan sağ olsun' diyerek gerektiğinde kendi canından vazgeçip milletinin istiklaline, istikbaline ve huzuruna sahip çıkmanın adıdır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hedefimiz Terörsüz Türkiye'dir. Bu hedef, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, gazilerimizin fedakarlığını huzur, kardeşlik ve güvenle taçlandırmaktır. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu ömürler diliyorum."

"Vatan sevgisinin en güçlü timsalleri"

İçişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından Gaziler Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda ise vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakarlık gösteren kahraman gazilerin, vatan sevgisinin en güçlü timsallerinden olduğu ifade edildi.

Onların gösterdiği cesaret ve fedakarlığın, milletin hafızasında daima yaşayacağı vurgulanan açıklamada, "19 Eylül Gaziler Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyor, ebediyete irtihal eden gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gaziler Günü mesajı: - Son Dakika
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