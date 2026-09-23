İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Adan'ı Meclis'te ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Adan'ı Meclis'te ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Çiftçi, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Adan\'ı Meclis\'te ziyaret etti
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Başkan Vekili Celal Adan'ı Gazi Meclis'te ziyaret etti. Ziyarette milletin huzuru, ülkenin güvenliği ve önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmalar değerlendirildi; Çiftçi, nazik kabulleri için teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekili Celal Adan'ı TBMM'de ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u ve Başkan Vekilimiz Celal Adan'ı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Milletimizin huzuru, ülkemizin güvenliği ve önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik kabulleri ve kıymetli sohbetleri için Sayın Başkanımıza ve Sayın Başkan Vekilimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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