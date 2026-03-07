İçişleri Bakanı Çiftçi Şırnak\'ta

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve program kapsamında Şırnak'a geldi.

İlk olarak Şırnak Valiliğini ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, burada Vali Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve il protokolü tarafından karşılandı.

Bakan Çiftçi, Şırnak Valiliği şeref defterini imzaladıktan sonra, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ekici ile görüştü. Şırnak'ın asayiş ve huzuru için yapılan çalışmalar ile yapımı devam eden yatırımlar görüşüldü. - ŞIRNAK