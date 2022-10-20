İçişleri Bakanı Soylu, Göç Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
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Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika
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