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Bakan Soylu: 'Yunanistan'ın bize karşı yaptığı oyunu elbette ki süfli bir siyasettir, zavallılıktır, zayıflıktır'

Süleyman Soylu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › İçişleri Bakanı Soylu, Göç Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

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