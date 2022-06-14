İçişleri Bakanı Soylu, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

14.06.2022 12:30
İçişleri Bakanı Soylu, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarmamız, 183 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hem ülkemizin hem de küresel güvenliğin önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarmamız, 183 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hem ülkemizin hem de küresel güvenliğin önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Soylu, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Devletin güvenlik bütününün ayrılmaz ve en önemli parçalarından biri olan, ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı, milletin ihtiyaç duyduğu her yerde, görevini eksiksiz yerine getiren jandarma teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünün heyecan ve gururunu yaşadıklarını belirten Soylu, "Ulu bir çınar gibi 183 yıllık kökleriyle vatan toprağına ve mazisine sımsıkı bağlı, teknik ve personel kapasitesiyle geniş bir görev sahasına gölgesi düşen, teknolojisi ve yenilikçi anlayışıyla göğe uzanır gibi geleceğe uzanan Türk jandarması, dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bir gurur ve güven abidesi olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21. yüzyılda devletin ulaştığı istikrar ve gücün, jandarma jeşkilatına da kapasite artışı olarak yansıdığını aktaran Soylu, terörden düzensiz göçle mücadeleye, asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu kaçakçılığından afetle mücadeleye, aile içi şiddetle mücadeleden siber suçlara kadar pek çok başlıkta görev yapan jandarma teşkilatının dünyadaki benzerleri arasında hem teknik ve beşeri kapasite hem de saha başarısı açısından önde gelen teşkilatlardan olduğunu vurguladı.

Sorumluluk sahasında mal varlığına karşı işlenen suçlardaki aydınlatma oranını yüzde 82'ye, kişilere karşı işlenen suçlarda ise aydınlatma oranını yüzde 99'a ulaştıran Jandarma Genel Komutanlığının, müdahale ettiği uyuşturucu olay sayısını son 5 yılda yüzde 129 arttırarak suçla mücadelenin her sahasında başarı grafiğini yükselttiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Alev topuna dönüştürülmüş bir coğrafyada, terörün devletleri ve istikrarı yok etme aracı olarak kullanıldığı bir dönemde, ülkemizin bir güvenlik adası haline gelmesinde önemli bir rol oynayan jandarmamız, 183 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hem ülkemizin hem de küresel güvenliğin önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecektir. ve dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu o eşsiz merhametiyle, vicdanıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarif ettiği gibi 'bir kanun ordusu' olma karakteriyle, teröristlerin ve insan kaçakçılarının zulmünden kurtardığı mazlumların duasıyla, insanlık tarihindeki müstesna yerini muhafaza edecektir. Bu vesileyle 183 yıldır aziz milletimizin hizmetinde olan jandarma teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu şerefli üniforma içinde bu ülkeye hizmet etmiş ve hizmet eden herkesi saygıyla selamlıyor, haklarını asla ödeyemeyeceğimiz aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Jandarma, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu, jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümünü kutladı Açıklaması - Son Dakika

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