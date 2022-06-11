İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Bilgilendirme Toplantısında konuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu
Kaynak: İHA
Politika, Son Dakika
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