Bakan Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul etti
Bakan Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul etti

Bakan Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul etti
22.01.2026 18:06  Güncelleme: 18:08
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ezidi toplumu temsilcileriyle bir araya gelerek, diyalog ve iş birliği temelinde istişarelerde bulunduklarını belirtti. Yerlikaya, farklılıkların zenginlik olduğunu vurgulayarak, din ve vicdan hürriyetinin korunmasının önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik. Karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde; talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz; farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır" dedi.

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sırakaya, Batman Milletvekilimiz Ferhat Nasıroğlu, Bingöl Milletvekilimiz Zeki Korkutata ve Midyat Belediye Başkanımız Veysi Şahin ile birlikte Ezidi toplumu temsilcilerini kabul ettik. Karşılıklı anlayış, diyalog ve iş birliği temelinde; talep, beklenti ve görüşlerini dinleyerek istişarelerde bulunduk. Bu kadim topraklardaki birlikte yaşama kültürümüz; farklılıkları zenginlik bilen, her bir vatandaşını eşit gören köklü bir devlet ve millet iradesine dayanır. Ezidi vatandaşlarımız da bu zenginliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Din ve vicdan hürriyetinin korunması, toplumsal huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi, kapsayıcı devlet anlayışımızın temelidir. Bu anlayışla, toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, Kıymetli Milletvekillerimize, Değerli Midyat Belediye Başkanımıza ve görüşlerini bizlerle paylaşan Ezidi toplumu temsilcilerine teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya, Ezidi toplum temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
