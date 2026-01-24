Bakan Yerlikaya\'dan emekliye: "Sizlerin gönlünü kazanacağız"

Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekti. Ziyaret sırasında bir emeklinin maaşların iyileştirilmesine yönelik talebini dinleyen Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Saathane Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında her vatandaşın talebiyle yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, fotoğraf çektirmekte zorlanan yaşlı vatandaşların telefonlarını alarak selfie yaptı. Dükkanlara girerek esnafa 'hayırlı işler' dileyen Yerlikaya, iletilen talepleri de beraberindeki ekibiyle paylaştı.

Ziyaret sırasında bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" diyerek vatandaşlarla sohbetini sürdürdü. Bir lokantacıya da 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasına ise, "Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım" sözleriyle takıldı.

Başkan Doğan, Bakan Yerlikaya'yı ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye bürokratları tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya'ya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kentte yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Samsun'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, Başkan Doğan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Doğan da, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - SAMSUN