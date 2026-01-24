Bakan Yerlikaya'dan emekliye: "Sizlerin gönlünü kazanacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Yerlikaya'dan emekliye: "Sizlerin gönlünü kazanacağız"

Bakan Yerlikaya\'dan emekliye: "Sizlerin gönlünü kazanacağız"
24.01.2026 15:54  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da esnaf ziyareti gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlarla samimi diyaloglar kurarak taleplerini dinledi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili bir talebe olumlu yanıt verdi.

Samsun'da esnaf ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çekti. Ziyaret sırasında bir emeklinin maaşların iyileştirilmesine yönelik talebini dinleyen Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Vali Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Saathane Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında her vatandaşın talebiyle yakından ilgilenen Bakan Yerlikaya, fotoğraf çektirmekte zorlanan yaşlı vatandaşların telefonlarını alarak selfie yaptı. Dükkanlara girerek esnafa 'hayırlı işler' dileyen Yerlikaya, iletilen talepleri de beraberindeki ekibiyle paylaştı.

Ziyaret sırasında bir emekli kadının maaşlarla ilgili talebini dile getirmesi üzerine Bakan Yerlikaya, kulağına eğilerek, "Mazlumu ortada mı bırakacağız, sizlerin gönlünü kazanacağız, görürsün bak" diyerek vatandaşlarla sohbetini sürdürdü. Bir lokantacıya da 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Yerlikaya, pala bıyık bırakan döner ustasına ise, "Ne güzel sakal bıyık bırakmışsın, emekli olsam ben de senin gibi sakal bırakırdım" sözleriyle takıldı.

Başkan Doğan, Bakan Yerlikaya'yı ağırladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun programı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye bürokratları tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya'ya Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse de eşlik etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya kentte yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi verdi. Samsun'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, Başkan Doğan'a çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Doğan da, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı şehrimizde ve belediyede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaret, anı defterinin imzalanması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yerlikaya'dan emekliye: 'Sizlerin gönlünü kazanacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
TikTok’un ABD’de yeni sahipleri belli oldu TikTok'un ABD'de yeni sahipleri belli oldu
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
ABD’de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı ABD'de yine göçmen operasyonu skandalı: 5 yaşındaki çocuk gözaltına mı alındı?
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş
Uzmanı açıkladı Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor Uzmanı açıkladı! Dondurucu soğuklar geride mi kalıyor?
Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış Gözde’yi takıntılısı hayattan böyle kopardı: Pusu kurup defalarca kurşun yağdırmış

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 17:04:22. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya'dan emekliye: "Sizlerin gönlünü kazanacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.