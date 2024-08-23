İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ve yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır

Politika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır. İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür. Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır. Ancak kimi çevreler dezenformasyon yaparak gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Tüm bu algı çalışmalarına karşı aziz milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.