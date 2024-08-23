İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ve yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ve yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır

İçişleri Bakanlığı, ülkedeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemlerin noterlikler üzerinden yapılmadığını açıkladı. İkamet izni, bilimsel araştırma, ticari bağlantı, eğitim ve turizm gibi amaçlarla gelen yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür.

23.08.2024 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır. İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür. Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır. Ancak kimi çevreler dezenformasyon yaparak gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Tüm bu algı çalışmalarına karşı aziz milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Göçmenler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ve yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
19:09 Ankara’da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:17:28. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: Suriyeliler ve yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement