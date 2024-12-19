İdil Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi DEM Parti'den İhraç Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İdil Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi DEM Parti'den İhraç Edildi

İdil Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi DEM Parti\'den İhraç Edildi

Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, partilerine karşı gösterilen tutum ve uygulamalar nedeniyle DEM Parti'den ihraç edildi. Partinin disiplin kurulu, üyelerin ihraç edilmesine dair karar aldıklarını açıkladı.

19.12.2024 13:49  Güncelleme: 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ŞIRNAK'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ve Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek, DEM Parti'den ihraç edildi.

DEM Parti Demokratik Yönetimler Kurulu, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır ile DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek'in partiden ihraç edildiğini duyurdu. Kuruldan yapılan açıklamada, "31 Mart 2024 seçimlerinde İdil halkı yüzde 71,27 oy oranıyla iradesini partimizden yana kararlı bir şekilde ortaya koymuştur. Seçimlerin ardından, DEM Parti ve kurumsal yapıları olarak, İdil'de 8 yıl boyunca yaratılan kayyım tahribatlarını ortadan kaldırmayı temel ilkemiz olarak belirledik. Ancak kayyımların yıllara yaydıkları tahribatların, bu dönem içerisinde bazı kişiler tarafından da devam ettirilmek istendiğini gördük. Demokratik mücadelemizin değerlerini ve ilkelerini yok sayan, halka hizmeti öncelemeyen, seçilmişlik iradesini hiçe sayan, parti karşıtı zihniyetlerle hareket eden ve ahbap-çavuş ilişkileriyle belediyeyi yönetmeye çalışan yaklaşımların olduğu, ne yazık ki bu 8 aylık süreçte görülmüştür. Partimizin uzun süreli yapıcı uğraş ve çabaları yok sayılmış, kendisinde ısrar eden bir yaklaşım ortaya konulmuştur. Bu nedenle, İdil Belediye Eş Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti Merkez Disiplin Kuruluna; Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şimşek ise DEM Parti Şırnak İl Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ise "Kayır ve Şimşek hakkında devam eden disiplin süreçleri, kurullarımız tarafından değerlendirilmiş ve sonuçlandırılmıştır. Disiplin kurullarımız, Kayır ve Şimşek'in partimizden ihraç edilmesi yönünde karar vermiştir. Bizler, bir kez daha, bu halkın değerlerini bireysel menfaatlerine alet eden anlayışlara karşı mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte, İdil Belediye Meclisinde demokratik tepkimizi ve muhalefetimizi sürdürecek ve halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Halka sırtını dönenlerin, halk nezdinde ne bugün ne de yarın bir karşılığı olmayacaktır. İdil halkının kendilerinden tek isteği, bulundukları makamlardan istifa etmeleridir. Zor zamanlardan bugüne değer yaratan ve özgür yaşamı inşa eden İdil halkının iradesi, İdil halkına bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Türkan Kayır, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Şırnak, Son Dakika

Son Dakika Politika İdil Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi DEM Parti'den İhraç Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:13:30. #1.12#
SON DAKİKA: İdil Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi DEM Parti'den İhraç Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.