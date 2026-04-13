İdlib'de Okul Yeniden Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaşta zarar gören okul, Türkiye'nin desteğiyle onarılarak 'Hikmet İlkokulu' olarak hizmete girdi.

Suriye'nin İdlib iline bağlı Muhambil beldesinde savaştan zarar gören okul, rejimin devrilmesi sonrası Türkiye'den Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği ile Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğiyle onarıldı.

Rejim güçlerinin bir süre hapishane olarak kullandıktan sonra bombaladığı okulun onarımı için rejimin devrilmesinin ardından evlerine dönen bölge halkı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarından talepte bulundu.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği ile Sefire-i Alem Uluslararası Öğrenci Derneği, talep üzerine yaptıkları işbirliğiyle 11 derslik, 1 fen ve 2 yönetim odası bulunan okulun onarımını tamamlayarak "Hikmet İlkokulu" adıyla bölge halkının hizmetine sundu.

Okulun merdiven ve duvarlarına çeşitli resimler yapıldı, özlü sözler yazıldı ve her dersliğe bir tarihi şahsiyetin adı veridi.

Okulun açılış programına, Türkiye'nin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Muhammet Musa Budak, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Suriye Halep Bölgesi Koordinatörü Mustafa Onur, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Şam Program Koordinatörü Üzeyir Göksun, Suriyeli yetkililer, dernek yöneticileri ile bölge halkı ve öğrenciler katıldı.

Halep Başkonsolosu Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun devrik rejim tarafından bombalandığını söyledi.

Bombanın düştüğü sınıftan binanın onarımına başlandığını aktaran Cengiz, bu sınıfa "Fatih Sultan Mehmet Dersliği" adının verildiğini ifade etti.

Cengiz, "Burada yeni bir mücadelenin, Suriye'nin yeniden inşası mücadelesinin başlangıcındayız. Türkiye'den eğitim alanında Suriye'ye desteklerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Cengiz, Suriyeli makamların işbirliğiyle Suriye'nin yeniden inşasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Şam Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Budak da Suriye'deki savaşta altyapının, kamu binalarının okulların büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin, Suriye'nin inşasına desteğinin sürdüğünü vurgulayan Budak, "Eğitim bir yapı taşı. Türkiye olarak eğitim alanındaki altyapının iyileştirilmesi sürecine özel önem veriyoruz. Burada birçok sivil toplum kuruluşumuz okulların tadilat ve tamiratına destek oluyorlar." dedi.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sinan ise okulun bugün eğitim ve öğretime başlayacağı bilgisini paylaştı.

Okulda sabah ve öğlen grubu olarak 800 öğrencinin eğitim alacağını aktaran Sinan, okulun inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, İdlib, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 12:43:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.