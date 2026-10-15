Iğdır Valisi Taşolar, HSK kararıyla atanan Başsavcı Onur Yılmaz\'a başarılar diledi

Iğdır Valisi Taşolar, HSK kararıyla atanan Başsavcı Onur Yılmaz'a başarılar dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, HSK'nın 1697 sayılı kararıyla Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Taşolar, ziyarette Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başlayan Onur Yılmaz'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yeni başlayan Onur Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. HSK'nın 1697 sayılı kararı kapsamında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Onur Yılmaz, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. Vali Taşolar, Başsavcı Onur Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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