İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

17.03.2022 10:21
İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir araya geldiği muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir araya geldiği muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada muhtarlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Başkanı Yıldırım, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en uç noktadaki temsilcileri olduğunu ifade ederek, "Demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızla sohbet ederek, görev bölgeleri ve şehrimiz için değerlendirmelerde bulunduk. Katılım ve misafirperverliklerinden dolayı kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

YORUMLAR
500
DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması DSP Genel Başkanı Aksakal, Seçim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: 'Kadına karşı şiddetin engellenmesi ve sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yasa teklifimizi...

Milletvekili, Selim Yağcı, AK Parti, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:36 Metro arızası yolcuları perişan etti! Üsküdar-Çekmeköy seferleri bir süre yapılamadı
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
09:20 CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Bergen filmini izledi ve İstanbul Sözleşmesi'ne önemine dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:30:59. #1.11#
SON DAKİKA: İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement