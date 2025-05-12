İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." - ANKARA
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanı Altun: 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamayı... - Son Dakika
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