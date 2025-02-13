İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı diledi.

13.02.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Altun sosyal medya hesabından, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Osman Oktay, Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika


16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:46:46. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.