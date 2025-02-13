İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı diledi.

Altun sosyal medya hesabından, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir." paylaşımında bulundu.