Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı diledi.
Altun sosyal medya hesabından, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin kahraman evlatlarının gayretiyle, son terörist de etkisiz hale getirilene kadar Türkiye'nin terörle mücadelesi devam edecektir." paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanı Altun'dan şehit Osman Oktay'ın ailesine başsağlığı mesajı - Son Dakika
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