İletişim Başkanı Duran, Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Junaid ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Duran görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Dr. Yousaf Junaid ile Başkanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında iş birliğimizi geliştirecek adımlar üzerinde durduk. Dezenformasyonla mücadele, doğru bilginin etkin şekilde paylaşılması ve stratejik iletişim alanında koordinasyonun artırılması konularındaki çalışmalarımızı ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeş ülke Pakistan ile her alanda olduğu gibi iletişim alanında da iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.