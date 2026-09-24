İletişim Başkanı Duran, Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremde saha taraması sürüyor dedi - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran, Şanlıurfa'daki 5,4'lük depremde saha taraması sürüyor dedi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5,4'lük depreme ilişkin açıklama yaptı. Duran, saha tarama ve durum tespit çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesi ve teyitsiz paylaşımlara itibar etmemesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını ve teyitli bilgileri takip etmeleri, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Rabb'im, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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