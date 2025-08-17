İlginç görüntüler! Ali Babacan, dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen ile karşılaştı

Mardin'de dünyanın en uzun insanı olarak bilinen Sultan Kösen ile karşılaşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kösen ile bir süre sohbet etti.

ORTAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Babacan ve Kösen'in yan yana geldiği anlarda ortaya ilginç görüntü çıktı . Babacan, iki buçuk metre boyundaki Kösen ile bir süre sohbet etti.