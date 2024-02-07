İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların yüzde 93'ünden fazlasını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlanmasının ardından sandık çıkış anketleri yayınlandı. ABD'li şirket Oracle Advisory Group'un anketine göre, mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oyların yüzde 93,9'unu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Ankete göre, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa oyların yüzde 1,5'ini, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev oyların yüzde 1,2'sini, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev oyların yüzde 0,9'unu, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev oyların yüzde 0,4'ünü ve bağımsız aday Fuat Aliyev ise oyların yüzde 0,3 oy aldı.
Aliyev'in başkanlığını yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP), galibiyet kutlamalarına başladı. Şehrin farklı noktalarında başlayan kutlamalar, Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin önünde düzenlenen konserle devam etti.
Seçime katılım oranı yüzde 76,73
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (MSK) yerel saatle 8.00'de başlayan oy verme işleminin 19.00 itibarıyla resmen bitti ve sayım işleri başladığını duyurdu. MSK tarafından resmi olmayan ilk sonuçların açıklaması beklenilirken, seçimlere yüzde 76,73 katılım sağlandığı belirtildi. Oyları sayma işlemleri devam ederken, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesi'ne ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak. - BAKÜ
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
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