İliç Araştırma Komisyonu Başkanı Atay Uslu, milletvekillerine bilgi verdi

Politika

İliç Araştırma Komisyonu, Atay Uslu başkanlığında toplandı. Uslu, komisyonun kurulmasına ilişkin milletvekillerine bilgi verdi. Uslu, araştırma komisyonu olarak görevlerini başında olduğunu belirterek, bölgedeki arama faaliyetlerinin komisyonun çalışmasıyla ilgili olmadığını söyledi. Uslu, İliç'teki kazayı objektif şekilde inceleyeceklerini, bütün tarafları dinleyeceklerini belirtti. - ANKARA