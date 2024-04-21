DEM Partili Suruç Belediyesi, engelli ve şehit yakını personeli işten çıkardı - Son Dakika
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Politika

DEM Partili Suruç Belediyesi, engelli ve şehit yakını personeli işten çıkardı

DEM Partili Suruç Belediyesi, engelli ve şehit yakını personeli işten çıkardı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'li Suruç Belediyesi, belediye binasının önündeki beton blokları ve Türk bayrağını kaldırdıktan sonra engelli ve şehit yakını olan 27 personeli işten çıkardı. İşçiler, herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını iddia ederek noter aracılığıyla itirazda bulundu. İşten çıkarılan personel arasında 3 şehit yakını da bulunuyor.

21.04.2024 12:08  Güncelleme: 12:14
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'li Suruç Belediyesinin ilk icraatı, engelli ve şehit yakını olan personeli işten çıkartmak oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde Suruç Belediyesi başkanlığını DEM Partinin adayı Ayten Kaya kazandı. Göreve başlayan Kaya'nın, ilk icraatı belediye binasının önündeki beton blokları ve binaya asılan Türk bayrağını kaldırmak oldu. Kaya, daha sonra ise aralarında engelli ve şehit yakınlarının da olduğu 27 kişiyi işten çıkarttı. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden isten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, noter aracılığıyla itirazda bulundu.

Evlendirme biriminde çalıştığını söyleyen engelli Ali Demirtekin, "Bir gerekçe olmadan 17 Nisan itibariyle işten çıkartıldım. Ben kendi halimde bir engelliyim. İşime gidip geliyordum, işimi yapıyordum" dedi.

Noter aracılığıyla itirazda bulunduklarını söyleyen Recep Yılmazoğlu ise, "Suruç Belediyesi park bahçe işinde görevliydim. Beni işten atmışlar. Çoluk çocuğumuz var. Beni haksız yere isten attılar. Çalıştığımız halde bize bankamatik memuru muamelesi yaptılar. Biz de hakkımızı sonuna kadar savunacağız" dedi.

İşten çıkartılan engelli 2 çocuk babası Mehmet Kaya ise, geçimini sağlamak için tarlada çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Belediyenin işten çıkarttığı personel arasında 3 tane de şehit yakını olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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