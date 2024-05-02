İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iş birliklerine hazır olduklarını söyledi - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iş birliklerine hazır olduklarını söyledi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iş birliklerine hazır olduklarını söyledi

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kurnaz, gelecekte gerçekleştirilecek iş birliklerine hazır olduklarını belirtti.

02.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:18
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın geleceği için iş birliklerine hazır olduklarını söyledi.

Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ile göreve gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, hayırlı olsun dileklerini ileten Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya teşekkür eden Başkan İhsan Kurnaz, birlikte çalışarak İlkadım'ın daha da ileriye gitmesi için gerçekleştirilecek tüm iş birliklerine hazır olduklarını belirtti. İkili arasında İlkadım Belediyesi'nin mevcut hizmetleri ve gelecek projeleri hakkında detaylı bilgiler konuşuldu.

Kendisine gösterdiği ilgi ve misafirperverliğinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'a teşekkür eden Garnizon Komutanı Davut Ala ise Samsun'da görev yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyerek Başkan İhsan Kurnaz'a görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Başkan İhsan Kurnaz'a günün anısına şilt takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, iş birliklerine hazır olduklarını söyledi - Son Dakika

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