İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Muhtarlarla Toplantı Yaptı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Muhtarlarla Toplantı Yaptı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda, muhtarların belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması konusunda önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

10.05.2024 17:29  Güncelleme: 17:31
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İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Kurnaz, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması anlamında oldukça önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, "Muhtarlarımız belediye ile mahalleler arasında köprü vazifesi görüyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İlkadım'ın 61 mahallesinde hizmet veren muhtarlarla gerçekleştirilen toplantıda, muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dinledi. Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve teknik personeller katıldı.

Başkan İhsan Kurnaz toplantıda şunları kaydetti:

"Öncelikle belediye imkanlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Muhtarlarımızla istişare toplantısının benim için diğer toplantılardan farklı bir yeri, farklı bir anlamı var. Muhtarlar toplumun aslında bizatihi kendisi, toplumun kalbi, beyni, ilk temas kurulan noktası. Bu noktada tabi muhtarlarımızdan gelen önerileri, talepleri biz aslında mahallenin talep ve önerileri olarak değerlendiriyoruz. Bu yüzden mahalle muhtarlarımızı belediye çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Hemşehrilerimizin yaşadığı mahallelerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin şehrimizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcisi konumundaki tüm muhtar arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Toplantının devamında İlkadım ilçesinin daha yaşanabilir bir kent olması için yapılması planlanan çalışmalar istişare edildi. Muhtarların görüş ve önerileri dinlendi. Mahallelere ilişkin talepler, ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Muhtarlarla Toplantı Yaptı - Son Dakika

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