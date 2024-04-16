İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için çalışmalara başladı

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönem için çalışmalara başladı

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi ve çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Kurnaz, meclis üyelerine başarılar dileyerek, ilçenin ve şehrin meselelerini birlikte çözeceklerini ifade etti.

16.04.2024 09:44  Güncelleme: 09:47
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Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Seçimler bitti, şimdi çalışma zamanı" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda komisyon, encümen ve diğer üyelikler belirlendi.

"Seçimler bitti şimdi çalışma zamanı"

Toplantının açılışında konuşan Başkan İhsan Kurnaz, bütün meclis üyelerine başarılar diledi. 5 yıl boyunca şeffaf ve adil bir yönetim süreci geçirmek istediklerini ifade eden Kurnaz, "Meclis çatısı altında birlikte 5 yıl boyunca ilçemizin, şehrimizin meselelerini istişare ederek birlikte değerlendirerek çözüme kavuşturacağız. Bunlar da sizlerin büyük katkısı olacak. Seçimler bitti, şimdi çalışma zamanı. İlkadım halkı da bir teveccühte bulundu ve bize görev verdi. Bizler de bu göreve en iyi şekilde layık olmak için çalışacağız ve hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. İlkadım hepimizin ortak paydası. İlk toplantımız hayırlı olsun" diye konuştu.

Başkan İhsan Kurnaz'ın ardından AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup sözcüleri de yeni döneme ilişkin iyi niyet temennilerini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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