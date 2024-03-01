İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi

İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ilk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Demirtaş, başarılı çalışmalara imza attıklarını ve ilçenin daha iyi projelerle hak ettiği konuma geleceğini belirtti.

01.03.2024 18:20  Güncelleme: 18:25
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İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, 31 Mart seçimlerinden önce ilk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını İlyasköy Mahallesi'nde yaptı. Demirtaş, "Kısa bir süre içinde başarılı çalışmalara imza attık. Biz birlikte bu işi başaracağız. Kazandığımız zaman ilçemiz daha iyi projeler ile hak ettiği konuma gelecek" dedi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde saha çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, ilk merkez seçim ofisi açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Açılışta İYİ Parti il, ilçe başkanları, yöneticileri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Demirtaş, "Bugün, yeniden doğan bir umut için büyük bir adım attık. Seçim Koordinasyon Merkezimizin coşkulu açılışını gerçekleştirdik ve ardından bu coşkuyu, bu heyecanı şehrin kalbinde hissettik. Gördüğümüz kalabalık, sadece bir seçim değil, aynı zamanda bir geleceğe olan inancın ve birliğin bir göstergesidir. Bu yerel seçimlerde bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Buraya gelerek bizlere moral verdiniz. Kısa bir süre içinde başarılı çalışmalara imza attık. Biz birlikte bu işi başaracağız. Kazandığımız zaman ilçemiz daha iyi projeler ile hak ettiği konuma gelecek. Yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan dualar eşliğinde seçim ofisinin açılışı yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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