İlkadım Belediye Meclis Üyeleri İle Buluşan Başkan Kurnaz, Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi - Son Dakika
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Politika

İlkadım Belediye Meclis Üyeleri İle Buluşan Başkan Kurnaz, Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

İlkadım Belediye Meclis Üyeleri İle Buluşan Başkan Kurnaz, Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, meclis üyeleriyle bir araya gelerek İlkadım'a hizmet etmek için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

20.08.2024 16:33  Güncelleme: 16:34
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İlkadım Belediye Meclis Üyeleri ile buluşan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'a hizmet etmek için, ayrım yapmadan el ele vermemiz gerekiyor" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, meclis üyeleriyle Ihlamur Kafe Restoran'da düzenlenen kahvaltı programında buluştu. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda belediye meclis üyeleriyle selamlaşan İhsan Kurnaz, İlkadım ve vatandaşlar için hep birlikte uyum içinde çalışacaklarını söyledi. İlkadım için birlik ve beraberlik mesajı veren Kurnaz, "Rabb'im İlkadımlı hemşehrilerimize hep birlikte hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin" diye konuştu.

"Bu buluşma hizmetler için mihenk taşı olacak"

İlkadım'ı geleceğe taşıyacak projelere, hep birlikte imza atacaklarını söyleyen Başkan Kurnaz, "Hepimiz İlkadım için burada bulunuyoruz. İlkadım sevgisi iktidar muhalefet ayrımı yapmadan ilçemiz için el ele vermemizi gerektiriyor. Bu buluşmanın ilçemize yapılacak hizmetlerde bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum. İlkadım'a yapılan her hizmette bir kişinin değil herkesin emeği var. AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP olmak üzere toplam 37 meclis üyemiz ile vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek adına hep birlikte proje ve fikirler üreterek ilçemize hizmet edeceğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle, gönül belediyeciliği için hep birlikte uyum içinde el ele çalışacağız. İlçemize, şehrimize hizmet edecek yeni projelerimizi mecliste birlikte aldığımız kararlarla hayata geçireceğiz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İlçemize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda Allah'ım bizleri utandırmasın. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurum ve kuruluşlarla uyum içinde olacağız"

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, konuşmasının sonunda, belediye yönetimi olarak, İlkadımlılardan aldıkları yetki ile halkın yararına olan her türlü çalışmanın içinde olacaklarını belirterek, diğer kurum ve kuruluşlarla da uyum içinde ayrım gözetmeksizin görev yapacaklarını sözlerine ekledi. Kahvaltı programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İlkadım Belediye Meclis Üyeleri İle Buluşan Başkan Kurnaz, Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi - Son Dakika
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