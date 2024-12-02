İlkadım Belediyesi Temizlik Hizmetlerini Kendi Bünyesine Alıyor

Politika

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, temizlik hizmetlerinin belediyenin bünyesine alınmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Milyonlarca lira, bu milletin cebinden şirketlere gidiyordu. Bundan sonra kasamıza girecek" dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Aralık Ayı Toplantısı, Başkan İhsan Kurnaz başkanlığında yapıldı. 3 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda maddeler, kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan İhsan Kurnaz, İYİ Parti grubundan gelen eleştiriler üzerine yaklaşık 8 aylık görev sürelerinde yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Milyonlarca lira şirketlerin değil, belediyenin kasasına girecek"

Her ay milyonlarca liranın ihaleler ile şirketlere gitmesinin önüne geçtiklerini belirten Başkan Kurnaz, "8 aylık bu dönemde belediyemizde çok yapısal, önemli işler yaptık. Hiçbir belediyede olmayan önemli dönüşümler gerçekleştirdik. Temizlik hizmetinin belediyenin kendi bünyesine alınması çok önemlidir. Milyonlarca lira, bu milletin cebinden şirketlere gidiyordu. Bundan sonra kasamıza girecek. Daha önceki dönemde düşünülüp, başarılamayan bir alandı ve biz bunu başardık. Yeni aldığımız araçlarımız 15 Aralık itibarıyla belediyemizin bünyesine katılmış olacak. Biz bunu çok dillendirmediğimiz için sanki kıymetsizmiş gibi anlaşılıyor olabilir. Aslında bu belediyenin toplam borcu kadar bir kalemde yönetimimizin belediyeye kazandırdığı bir hizmettir. Vatandaşlarımız, önümüzdeki dönemde bunları takdir edecektir" dedi.

"Vatandaşın 1 kuruşu zayi olmasın"

Yapılan eleştirilere katılmadığını ifade eden Başkan Kurnaz, "Aynı zamanda belediyemizin hatırı sayılır bir borcunu azalttık. Üzerine bir tek borç koymadan, kredi kullanmadan bunu yaptık. Bunları yaparken hiçbir belediyenin yapmadığı kadar yol, asfalt ve kaldırım yaptık. Kırsala 5 yıl boyunca 1 metrekare yol yapılmamışken 11 kırsal mahallenin tamamını taradık. Yaklaşık 20 km'nin üzerinde yamalar hariç yol yaptık. Sosyal hizmetlerimiz devam ediyor. Gençleri evlendiriyor, yaşlıları da bakım merkezlerinde misafir ediyoruz. Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlara 8 ayda 13 milyon TL'nin üzerinde nakit para desteği sağladık. Çalışanların maaşı 1 gün gecikmedi. İkramiyelerin yarısını hesaba yatırdık, kalanı da bu ay yatıracağız. Bu hizmetlerin hepsini taltif edin diye beklemiyorum ama meclis toplantısında biz göreve geldikten sonra, 'İlkadım Belediyesi bu süre içerisinde beklenen hizmeti yapmadı' derseniz, ben bundan alınırım. Çünkü gayret ediyoruz. Vatandaşın 1 kuruşu zayi olmasın diye gayret ediyoruz, 5 yıl boyunca da gayret etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"50 milyon TL tasarruf ettik"

Kısa bir zaman içerisinde sadece yol yapım gibi hizmetlerden 50 milyon TL tasarruf ettiklerine dikkat çeken Kurnaz, ayrıca şunları söyledi:

"Önümüzde çok önemli projeler var. Sosyal projeler ve taahhüt ettiğimiz projeler var. Bunların da hazırlıklarını yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri bir bir hayata geçireceğiz. Biz tasarruf tedbirleri kapsamında birçok şeyi kontrol ederek yapıyoruz. Bugün itibarıyla sokakta yaptığımız yol, kaldırım gibi hizmetleri müteahhide verseydik 50 milyon TL fazladan para ödeyecektik. Bunu tasarruf tedbirleri kapsamında yapmadık. Biz bunu kendimiz yapabiliriz. Bu kadar personel, araç-gerecimiz var. Neden her şey şimdiye kadar dışarıya yaptırıldı, ihale edildi? Bundan sonra bu hizmetleri kendimiz yapacağız. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Neticede bu milletin parasını harcıyoruz. Her kuruşu eğer kıymetliyse, bu millete hizmet olarak dönecekse bunu hep birlikte göğüslemeliyiz. Hep birlikte desteklemeliyiz. Kendimiz için bir iş yapmıyoruz. Millete hizmet için gayret ediyoruz." - SAMSUN