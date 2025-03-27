"Şehit çocuğu yurttan atıldı" iddiası Meclis gündeminde - Son Dakika
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Politika

"Şehit çocuğu yurttan atıldı" iddiası Meclis gündeminde

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, üniversite öğrencisi Görkem Akşit'in bir WhatsApp grubunda düşüncelerini paylaştığı için KYK yurdundan atıldığını öne sürerek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Akşit yurttan çıkarıldığı anlarda "Şehit çocuğunu yurttan atıyorlar" dediği görüntüleri paylaşmıştı.

27.03.2025 13:59
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan yaptığı yazılı açıklamada, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde okuyan 3'üncü sınıf öğrencisi Görkem Akşit'in öğrencilerin bulunduğu bir WhatsApp grubuna "Arkadaşlar, bütün ülke genelindeki üniversite arkadaşlarımız yapılan haksızlıklara karşı direnirken, burada böyle oturmak benim kanıma dokunuyor" yazdığı için şikayet edildiğini ve kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı erkek öğrenci yurdundan atıldığını kaydetti.

"ŞEHİT ÇOCUĞUNU YURTTAN ATIYORLAR"

Şehit çocuğu olan Görkem Akşit'in yurttan çıkarken çekilen ve kamuoyuna yansıyan bir videoda "Ben şehit çocuğuyum, benim babam polisti şehit oldu bu vatan için. Şehit çocuğunu yurttan atıyorlar" söylediğini aktaran Bakan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN MUHBİR YARATAN DA AYNI SİYASET"

Murat Bakan şunları kaydetti; "Bir şehit çocuğu deprem bölgesinde üniversite okuyor, ülkesindeki haksızlarla, hukuksuzluklarla ilgili bir yurttaş olarak duyduğu rahatsızlığı arkadaşlarıyla paylaşıyor ve devletin yurdundan atılıyor. Bir tarafta farklı düşüncelere sahip yüz binlerce öğrenci insanlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler üzerinde buluşup birlikte o haklı sesi yükseltirken; diğer yanda aynı yurdu, aynı odayı, aynı sırayı paylaşan bazı öğrenciler sırf kendi fikrinin karşısında diye arkadaşının sokakta kalmasına, eğitim hayatının sekteye uğramasına neden olabiliyor. Bir üniversite öğrencisinden muhbir yaratan da bu kötülüğü örgütleyen de ülkemizi bu çıkmaz ve zor hale getiren de aynı siyaset. Bunu hep birlikte değiştirmek zorundayız. Ya hep beraber ya hiçbirimiz."

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan.

BAKAN BAK'A SORDU: HANGİ ADIMLARI ATACAKSINIZ?

Murat Bakan, önergesinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Görkem Akşit'in KYK yurdundan çıkarılmasının gerekçesi nedir? Bu kararın alınmasında herhangi bir siyasi saik olup olmadığı araştırılmış mıdır? Vatanı için canını feda etmiş bir şehidin evladının yaptığı bir paylaşım nedeniyle öğrenci yurdundan çıkarılması nasıl izah edilmektedir? Bakanlığınız konuyla ilgili hangi adımları atacaktır? KYK yurt müdürü Murat Artar'ın geçmişte güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve kısa sürede yurt müdürü yapıldığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğruysa kendisi hangi kriterlere göre bu göreve atanmıştır? Görkem Akşit'in yurt hakkının iptal edilmesi sürecinde KYK yönetmeliklerine ve ilgili mevzuata uygun bir işlem yapılmış mıdır? Hatay'daki öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin barınma hakkını korumaya yönelik herhangi bir denetim mekanizması işletilmekte midir? Deprem bölgesinde öğrencilerin barınma sorununun çözülmesi için Bakanlığınız tarafından atılan somut adımlar nelerdir?" sorularını yöneltti.

"Şehit çocuğu yurttan atıldı" iddiası Meclis gündeminde
Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Osman Aşkın Bak, Murat Bakan, Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hatay, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Şehit çocuğu yurttan atıldı' iddiası Meclis gündeminde - Son Dakika

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