İmamoğlu\'nun bir hesabına daha erişim engellendi

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından kullanılan "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" adlı X hesabına mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Daha önce kişisel sosyal medya hesapları da birçok kez erişime kapatılan İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için oluşturulan iletişim hesabı da aynı uygulamayla karşı karşıya kaldı.

MİLLÎ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ENGELLENDİ

EngelliWeb'in aktardığı bilgilere göre, "CAOIletisim" kullanıcı adıyla faaliyet gösteren ve yaklaşık 209 bin takipçiye sahip "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" X hesabına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. Kararın gerekçesi olarak ise millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gösterildi.

Öte yandan X platformunun söz konusu hesabı Türkiye'den henüz görünmez hale getirmediği bildirildi.