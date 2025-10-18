İmamoğlu'nun "savcılara hakaret" davası düştü - Son Dakika
Politika

İmamoğlu'nun "savcılara hakaret" davası düştü

İmamoğlu\'nun "savcılara hakaret" davası düştü
18.10.2025 16:20
Ekrem İmamoğlu hakkında iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle yargılama başlamadan davayı düşürdü.

Tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, iki Cumhuriyet savcısına "Kumpas kuran, şerefini yitirmiş kişiler" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davasında karar çıktı.

DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Mart'ta tutuklanmadan önce hakimlik sorgusunda verdiği ifadede savcılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakkında hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle iddianame düzenlenen İmamoğlu, 22 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Ancak İmamoğlu'nun avukatlarının, hakaret suçuna ilişkin ön ödeme yapmasıyla birlikte yargılamaya başlanmadan dava düşürüldü.

"ÖN ÖDEME NEDENİYLE DÜŞÜRLEMESİNE KARAR VERİLDİ"

Gerekçeli kararda, "Her ne kadar sanık Ekrem İmamoğlu hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşıldığından, sanığa önödeme ihtaratında bulunulmuştur. Sanığın, mahkememizce yapılan önödeme ihtaratında belirtilen meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2. maddesi ve CMK'nın 193/2 ile 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının ön ödeme nedeniyle düşürülmesine, Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vermek suretiyle, veyahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf açısından bulunduğu ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta dilekçe verilmesi veya beyanda bulunularak tutanak tutulması suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, mütalaaya aykırı olarak karar verildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü - Son Dakika

SON DAKİKA: İmamoğlu'nun "savcılara hakaret" davası düştü - Son Dakika
