İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

İmamoğlu\'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarındaki kapak fotoğrafını değiştirdi. İmamoğlu'nun yeni resminde "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

27.03.2025 11:54
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken sosyal medya üzerinden paylaşımlarına ise devam ediyor.

KAPAK FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİ

Bugün hesabında dikkat çeken bir değişikliğe imza atan İmamoğlu, Facebook, X, ve Youtube platformlarındaki kapak fotoğraflarını değiştirdi.

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

ÖN SEÇİMDE ALDIĞI OYU GÖRSELE TAŞIDI

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu, kapak fotoğrafında; "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu." ifadelerinin yer aldığı yeni bir görsele yer verdi.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun 2.3 milyon takipçisi bulunan Facebook,9.7 milyon takipçisi bulunan X ve 765 bin abonesi bulunan Youtube hesabındaki yeni kapak fotoğrafı kısa sürede viral oldu.

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Sosyal Medya, Teknoloji, Politika, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • ismail seçkin:
    Kendi kendinize oy vermişsiniz. 15 milyon oy olsa tıklım tıklım dolu olurdu heryer. Sandıklarda in cin top oynuyordu. Bırakın algıyı. İnsanların aklı ile dalga geçmeyin. 237 70 Yanıtla
  • Trabzon:
    İŞİ GÜCÜ YALAN BUNLARIN 15 MİLYON OY OLSAYDI Bİ ÖNCEKİ SEÇİMDE KILIÇDAROĞLU SEÇİLİRDİ 181 61 Yanıtla
  • trgyky1978:
    senin cumhurbaşkanı adayı olman için önce talim görmen gerekiyor malum diploma yok Cumhurbaşkanı olmaya gelince ne millet bu yetkiyi verir nede senin çapın yeter 156 47 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    bir akp li olarak bizde gittik sana oy verdik başkanım bundan sonra bu hırsızlaraoy falan yok oyumuz chp dir 50 149 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    He oldu kips by. Ülkenin bir cumhurbaşkanı var ve çok iyi. 116 30 Yanıtla
  • ismail seçkin:
    Çaldın mı çalmadın mı onu söyleyin yeter. Sağcı solcu kim bu ülkenin parasını kendi zenginliği için kullanıyorsa hakkım helal değildir. 123 15 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    tayyibi koysaydın bence baş çalan diye başkanım daha güzel olurdu 21 95 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt:
    yüzde 25 oy nezamandan beri onbeşmilyon oldu?? 74 17 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    adamsın. inşallah 14 69 Yanıtla
  • 220198:
    gecinnnbu ayak oyunlarini ancak ne kitleesen kitle alan kitlenize inandirin,cb seciklerindede kilicdaroglunun adinin altinda da buyuk puntoyla CUMHURBASKANI cok kucuk puntoylada adayi yaziyordu ne oldu verdiler elinize,hayir isin tuhafi mansur kamoyunda daha cok ragbet goruyor niye bu adami aday yapmiyorlar anlamadim 66 11 Yanıtla
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SON DAKİKA: İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika
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