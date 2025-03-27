İmamoğlu\'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken sosyal medya üzerinden paylaşımlarına ise devam ediyor.

KAPAK FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİ

Bugün hesabında dikkat çeken bir değişikliğe imza atan İmamoğlu, Facebook, X, ve Youtube platformlarındaki kapak fotoğraflarını değiştirdi.

ÖN SEÇİMDE ALDIĞI OYU GÖRSELE TAŞIDI

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu, kapak fotoğrafında; "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu." ifadelerinin yer aldığı yeni bir görsele yer verdi.

BÜYÜK DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu'nun 2.3 milyon takipçisi bulunan Facebook,9.7 milyon takipçisi bulunan X ve 765 bin abonesi bulunan Youtube hesabındaki yeni kapak fotoğrafı kısa sürede viral oldu.