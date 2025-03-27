İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilirken sosyal medya üzerinden paylaşımlarına ise devam ediyor.
Bugün hesabında dikkat çeken bir değişikliğe imza atan İmamoğlu, Facebook, X, ve Youtube platformlarındaki kapak fotoğraflarını değiştirdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 15.5 milyon oy alan İmamoğlu, kapak fotoğrafında; "15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu." ifadelerinin yer aldığı yeni bir görsele yer verdi.
İmamoğlu'nun 2.3 milyon takipçisi bulunan Facebook,9.7 milyon takipçisi bulunan X ve 765 bin abonesi bulunan Youtube hesabındaki yeni kapak fotoğrafı kısa sürede viral oldu.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (51)