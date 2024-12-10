İmralı Ziyareti İçin Değerlendirme Süreci

Politika

Özdağ\'dan "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusuna yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: ( DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için dilekçe verdiğinin hatırlatılması) "Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak" dedi.

Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce gazetecilerin sorusuna cevap verdi. Tunç, DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için dilekçe verdiğinin hatırlatılması ve sürece yönelik soruya, "26 Kasım'da dilekçeyi aldık. Sizlere de söylemiştik. Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmamız olacak. Size sonucu bildireceğiz" dedi.