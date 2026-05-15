İnan'dan Özel'e Sert Yanıt

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir'de "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı" programındaki konuşmasında kendisine yönelik ifadelerine ilişkin açıklama paylaştı.

Eyyüp Kadir İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Özgür Özel, benim siyasi geçmişimde 'hasbelkader' tek bir an yoktur ama senin genel başkanlığın rüşvet ve delege borsasıyla şaibelidir. Bizi kendinle karıştırma. Bize iftira atmadan önce dönüp orada oturan protokole, o büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına destek görüp görmediklerini sor. Sana gerçeği söylemiyorlarsa aranızdaki iletişim dağınıklığını biz toparlayacak değiliz. WhatsApp'tan arkadaşlarına küfürler saydıracağına, git kendi başkanlarından doğru bilgi al. Onları kendinden ve rüşvetçi arkadaşlarından uzak tut da biraz iş üretsinler. Senin hezeyanların ve iftiraların yüzünden biz İzmir için çalışmaktan geri durmayız. Duruşumuz nettir: İzmir için taş üstüne taş koyan herkesin emrindeyiz."