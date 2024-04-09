İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya mazbatasını aldı

Politika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, 31 Mart Mahalle İdareler Seçiminde oy çokluğunu alarak belediye başkanı seçildi. CHP İncirliova İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı red edince CHP İlçe Başkanlığı İl Seçim Kuruluna ardından Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, itirazı red edip seçimin kesin sonucunu açıklayıp Başkan Kaya'nın İncirliova Belediye Başkanı olduğunu bildirdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.

"Bu mazbata benim değil İncirliova halkının"

Daha sonra açıklama yapan Başkan Kaya, seçim sürecinde kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti. Seçim sürecinde kırdığı kimse varsa herkesten özür dileyen Başkan Kaya, "Seçim sürecinde güzel bir mücadele verdik. Bu mazbata benim değil İncirliova halkınındır. 5 yıl öncede parti rozetim yoktu şimdi de olmayacak. Allah yolumuzu açık etsin. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Yeni dönemde İncirliova'yı hizmet bekliyor. 5 yıl boyunca tasarrufla hizmet ettim. Şimdi de cumhurbaşkanımızın desteğiyle ne söz verdiysek gerçekleştireceğiz. Seçim sürecini en iyi şekilde yürüttüm. Hiç bir zaman ağzımı bozmadım. Sadece son gün biraz kızdım. Kolay değil tabi o kadar stres. Kırdıysam özür diliyorum" dedi. - AYDIN