İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya mazbatasını aldı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.
Cumhur İttifakı İncirliova Belediye Başkan adayı Aytekin Kaya, 31 Mart Mahalle İdareler Seçiminde oy çokluğunu alarak belediye başkanı seçildi. CHP İncirliova İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu itirazı red edince CHP İlçe Başkanlığı İl Seçim Kuruluna ardından Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu, itirazı red edip seçimin kesin sonucunu açıklayıp Başkan Kaya'nın İncirliova Belediye Başkanı olduğunu bildirdi.
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve meclis üyeleri, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatalarını aldı.
"Bu mazbata benim değil İncirliova halkının"
Daha sonra açıklama yapan Başkan Kaya, seçim sürecinde kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti. Seçim sürecinde kırdığı kimse varsa herkesten özür dileyen Başkan Kaya, "Seçim sürecinde güzel bir mücadele verdik. Bu mazbata benim değil İncirliova halkınındır. 5 yıl öncede parti rozetim yoktu şimdi de olmayacak. Allah yolumuzu açık etsin. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Yeni dönemde İncirliova'yı hizmet bekliyor. 5 yıl boyunca tasarrufla hizmet ettim. Şimdi de cumhurbaşkanımızın desteğiyle ne söz verdiysek gerçekleştireceğiz. Seçim sürecini en iyi şekilde yürüttüm. Hiç bir zaman ağzımı bozmadım. Sadece son gün biraz kızdım. Kolay değil tabi o kadar stres. Kırdıysam özür diliyorum" dedi. - AYDIN
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Ramazan Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliği, şehit yakınları ve gaziler tarafından ziyaret edildi. Şehitliğe gelenler tarafından mezarlıklara gül suyu dökülürken, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan da şehit aileleriyle bayramlaştı ve sohbet etti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Ramazan bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, 'Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi. Vali Çiftçi, mesajında Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde iftar sofralarının bereketini paylaştıklarını, birlikte teravih namazını eda ettiklerini ve Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajları ile hayatlarına yön verdiklerini belirtti. Ayrıca, bayram süresince trafik kurallarına uymaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu ve Ramazan'ın mazlum ve mağdur coğrafyalara barış, huzur ve sağlık getirmesini niyaz etti.
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