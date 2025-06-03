İncirliova'ya 365 Milyon TL'lik Devlet Yatırımı - Son Dakika
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Politika

İncirliova'ya 365 Milyon TL'lik Devlet Yatırımı

İncirliova\'ya 365 Milyon TL\'lik Devlet Yatırımı
03.06.2025 17:27  Güncelleme: 17:29
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İncirliova Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda, Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye kazandırılan 365 milyon TL değerindeki devlet yatırımlarını duyurdu. CHP Grubu'nun 'Hizmet yok' iddialarına yanıt veren Kaya, bayramdan sonra başlayacak yol çalışmaları ve diğer projeleri ile ilgili bilgiler verdi.

İncirliova Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısı'nda, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın ilçeye kazandırdığı devlet yatırımları gündeme geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Kaya "Hizmet yok diyenlere duyurulur. Bayramdan sonra yapımına başlayacağımız yol çalışmaları ile tek kalemde ilçemize kazandırdığımız yatırımın mali değeri 365 milyon TL" dedi.

Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Kaya'nın başkanlığında gerçekleşti. Beş gündem maddesinin görüşülmesinin ardından, bir gün önce CHP Grubu tarafından yapılan "İlçeye hizmet gelmiyor" yönündeki açıklamalar gündeme geldi. Toplantı sonrası bu iddialara yanıt veren Başkan Kaya, 365 milyon TL değerinde yatırımın da müjdesini verdi. Başkan Kaya açıklamasında CHP grubunun bir gün önce yaptığı basın toplantısına vurgu yaparak, "İncirliova'da hizmet yok diyenlere tek kalemde ilçemize kazandırdığımız 365 milyon TL'lik yatırımla cevap veriyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile bayramdan sonra yapımına başlayacağımız Yıldırım Beyazıt Caddesi (Koçarlı Yolu) ile Aydın-İzmir Karayolu'nun Erbeyli-Kızılcaköy arasında yapılacak yol çalışmalarının yatırım bedeli 320 milyon TL. Anayol üzerinde yapacağımız aydınlatma sisteminin değeri yaklaşık 20 milyon TL. Buna ek olarak içerisinde bir adet kepçe, bir damperli kamyon ve yol yapımında kullanılacak 17 milyon TL'nin olduğu toplamda 25 milyon TL tutarında hibe desteğini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan onaylattık. Toplamda 365 milyon TL, eski para ile 365 trilyon değerinde yatırımı tek kalemde ilçemize kazandırdık" ifadelerine yer verdi.

"İncirliova emin ellerde"

Başkan Kaya açıklamasını, "Hizmet yok, diyenlere bu cevabın yeterli olacağını düşünüyorum. Eğitimden spora, sağlıktan enerjiye, sosyal desteklerden ilçemize kazandırdığımız 270 bin metre kare yol yatırımına kadar hizmetlerimizi tek tek saymıyorum. Devlet yatırımlarının kazandırılmasında bu güne kadar bizlere destek olan herkese ve tüm paydaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız şundan emin olsun, İncirliova emin ellerde yoluna devam ediyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İncirliova'ya 365 Milyon TL'lik Devlet Yatırımı - Son Dakika

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