İncirliova\'ya ikinci TOKİ konutları yapılacak

Politika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye ikinci TOKİ konutlarının yapılacağını müjdeledi.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı tarafından Kültür Park'ta gazetecilere kahvaltı verildi. Kahvaltıya katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova'yı güzel günlerin beklediğini söyledi. Başkan Kaya, ikinci TOKİ konutlarının İncirliova ilçesinde yapılacağını belirterek, "İkinci TOKİ'yi en kısa zamanda İncirliova'ya kavuşturacağız. Projesi hazır. Yazıdere Mahallesi'ne TOKİ'nin yapılmasını vatandaşlar istiyor. Yazıdere Mahallesi'nin girişinde sağ tarafta 96 dönüm bir arazi var. Eğer köylüler kabul ederse isterlerse biz de oraya TOKİ yapılması için talepte bulunacağız, inşallah kabul edilir. İncirliova gelişen bir yer. Yazıdere güzel bir yer TOKİ tam yapılacak bir alan" dedi.

Mecliste çoğunluğun CHP'de olmasına ilişkin de konuşan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Kaya, "Bizden iki üye fazlalar. Hiç önemli değil. Memleketin hayrına ben ne getirirsem, evet kullanırlar. Ret kullanırsalar da kendileri bilirler" dedi.

Seçim çalışmalarında destek veren herkese tekrar teşekkür eden Başkan Kaya; "Siyaset bizim için bitmiştir. Seçildiğimiz günden bugüne rozetimizi çıkardık, İncirliova'da herkesin belediye başkanıyız. 5 yılda yapamadığımız hizmetleri, Allah nasip ederse ikinci beş yılımızda devletimizin ve milletvekillerimizin desteği ile en güzel şekilde yapacağız. Şu anda hizmetlerimizi yapıyoruz. Önemli olan işlerimizi gerçekleştireceğiz. Onları gerçekleştirdikten sonra İncirliova'da çok bir şey isteyen yok. İncirliova güzel ve yaşanılabilir bir şehir" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve yönetimi katıldı. - AYDIN