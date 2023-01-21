İngiltere Başbakanı Sunak'a "emniyet kemeri" cezası

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, seyir halindeki araç içinde video çekimi yaptığı sırada emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin Başbakanı Rishi Sunak, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, araç içeresindeyken emniyet kemeri takmadığı için para cezasına çarptırıldı. Lancashire polisinden Başbakan Sunak'ın adı verilmeden yapılan açıklamada, "Hareket halindeki bir arabada emniyet kemerini takmayan bir kişinin yer aldığı videonun sosyal medyada yayılmasının ardından bugün (20 Ocak Cuma) Londra'dan 42 yaşındaki bir erkeğe sabit ceza bildirimi yapıldı" ifadeleri kullanıldı. Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Sunak'ın yaptığının hata olduğunu kabul ettiği ve özür dilediği belirtilerek cezaya uyacağı aktarıldı.

Sabit ceza bildirimi

İngiltere'de araç içerisindeyken emniyet kemeri takmamak gibi suçlar için sabit ceza bildiriminde bulunuluyor. Böylece olay, iddia edilen bir suç için belli bir ücret karşılığında konu mahkemeye taşınmadan çözülebiliyor. Sunak'ın ödemesi gereken cezanın tutarı bilinmezken, İngiltere'de emniyet kemeri takmayan yolcular 100 sterlin para cezasına çarptırılabiliyor. Ancak cezaya çaptırılan kişi bu karara itiraz ederse olay mahkemeye gidebiliyor. Bu durumda ödenmesi gereken miktar 500 sterline kadar çıkabiliyor. Söz konusu tutarın da 28 gün içinde ödenmesi gerekiyor.

Sunak'ın tartışmalara yol açan videosu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Instagram hesabından paylaştığı videoda, İngiltere'nin kuzeyindeki Lancashire'da hareket halindeki bir aracın içeresindeyken kemer takmadığı görülmüş, bu durum tepkilere yol açmıştı. Sunak ise daha sonra yaptığı açıklamada özür dilemişti. - LONDRA