İngiltere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik siber saldırı nedeniyle bazı hizmetler önlem amacıyla devre dışı bırakıldı.

Dünya genelinde siber güvenlik olayları sürüyor. İngiltere'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı siber saldırının hedefi oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı hizmetlerin önlem olarak devre dışı bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Olayı araştırmak ve hizmetleri mümkün olan en kısa sürede yeniden kullanıma açarak yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek amacıyla Ulusal Siber Güvenlik Merkezi ve Hükümet Siber Koordinasyon Merkezi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.

Sosyal yardım ve emekli maaşı ödemeleri bu durumdan etkilenmedi ve normal şekilde yapılmaya devam edecek" denildi.

Bu durum, yapay zeka teknolojisinin İngiltere'nin dijital altyapısına yönelik saldırıları körükleyebileceği yönündeki uyarıların ardından geldi.