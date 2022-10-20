İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek

20.10.2022 20:46
İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un istifasının ardından yeni başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerektiğini ifade ederek, finale kalan adaylar için çevrimiçi oylama yapılabileceğini aktardı.

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un istifasının ardından yeni başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerektiğini ifade ederek, finale kalan adaylar için çevrimiçi oylama yapılabileceğini aktardı.

İngiltere'de Lizz Truss'ın Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Komite tarafından yapılan açıklamada, yeni parti lideri ve ülkenin yani başbakanını belirlemek için sürecin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Muhafazakar Parti milletvekillerinin şu andan itibaren adaylıklarını koyabileceği ve başvuruların 24 Ekim'de Pazartesi günü yerel saatle 14.00'de kapanacağı belirtildi. 28 Ekim'e kadar sonuçlanması beklenen seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerektiği belirtildi.

1922 Komitesi Başkanı Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin istikrara kavuşması için hızlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Oy barajı yüksek bir sayıyla sabitlendi, bu nedenle adaylığını gösteren milletvekilleri, barajı geçme konusunda gerçekçi bir beklentiye sahip olmalıdır. Bu baraj, potansiyel olarak 3 adayın öne çıkmasına olanak veriyor. Ancak bu adayların şu anda kim olacağı konusunda net bir bilgimiz yok" dedi. Brady ayrıca, finale kalan adaylar için çevrimiçi oylama yapılabileceğini ve çevrimiçi oylama sisteminin güvenli olacağını ifade etti.

Truss, İngiltere'de en kısa süre görevde kalan başbakan

Truss, İngiltere hükümetinde en kısa süre görevde kalan Başbakan olarak kayıtlara geçti. Truss, eski Başbakan Boris Johnson'ın Partygate skandalı sonrası 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından yapılan seçimlerle 6 Eylül'de Başbakan olarak atanmıştı. Göreve geldiğinden bu yana 45 gün Başbakanlık görevini sürdüren Truss daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. - MANCHESTER

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti Göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti Kişisel mail adresinden resmi belge gönderen İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevinden istifa etti: Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum Kişisel mail adresinden resmi belge gönderen İngiltere İçişleri Bakanı Braverman görevinden istifa etti: Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum

Liz Truss, England, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 03:32:20. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement