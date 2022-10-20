İngiltere'de başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerekecek

Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, İngiltere Başbakanı Liz Truss'un istifasının ardından yeni başbakan adaylarının en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerektiğini ifade ederek, finale kalan adaylar için çevrimiçi oylama yapılabileceğini aktardı.

İngiltere'de Lizz Truss'ın Başbakanlık görevinden istifa etmesinin ardından iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Komite tarafından yapılan açıklamada, yeni parti lideri ve ülkenin yani başbakanını belirlemek için sürecin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerleyeceği aktarıldı.

Açıklamada, Muhafazakar Parti milletvekillerinin şu andan itibaren adaylıklarını koyabileceği ve başvuruların 24 Ekim'de Pazartesi günü yerel saatle 14.00'de kapanacağı belirtildi. 28 Ekim'e kadar sonuçlanması beklenen seçim yarışında adayların en az 100 milletvekilinin desteğini alması gerektiği belirtildi.

1922 Komitesi Başkanı Başkanı Graham Brady yaptığı açıklamada, "Bu ülkenin istikrara kavuşması için hızlı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Oy barajı yüksek bir sayıyla sabitlendi, bu nedenle adaylığını gösteren milletvekilleri, barajı geçme konusunda gerçekçi bir beklentiye sahip olmalıdır. Bu baraj, potansiyel olarak 3 adayın öne çıkmasına olanak veriyor. Ancak bu adayların şu anda kim olacağı konusunda net bir bilgimiz yok" dedi. Brady ayrıca, finale kalan adaylar için çevrimiçi oylama yapılabileceğini ve çevrimiçi oylama sisteminin güvenli olacağını ifade etti.

Truss, İngiltere'de en kısa süre görevde kalan başbakan

Truss, İngiltere hükümetinde en kısa süre görevde kalan Başbakan olarak kayıtlara geçti. Truss, eski Başbakan Boris Johnson'ın Partygate skandalı sonrası 7 Temmuz'da istifa etmesinin ardından yapılan seçimlerle 6 Eylül'de Başbakan olarak atanmıştı. Göreve geldiğinden bu yana 45 gün Başbakanlık görevini sürdüren Truss daha önce Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı. - MANCHESTER